Украина открыла "безвиз" для граждан Македонии

Президент Петр Порошенко подписал указ о внедрении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония. Соответствующий указ № 65/2018 опубликован на сайте главы государства.

"Внедрить на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - указывается в документ.

В указе отмечается, что временная либерализация визового режима для македонцев внедряется с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.