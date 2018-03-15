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Верховная Рада назначила нового омбудсмена

Людмила Денисова
17:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народные депутаты на заседании Верховной рады назначили уполномоченным по правам человека народного депутата Людмилу Денисову.

Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову. Такое решение открытым голосованием поддержали 280 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Народные депутаты внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале. Однако закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека по-прежнему предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями.

Часом ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, который также претендовал на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, снял свою кандидатуру.

"Хочу вам сообщить, что народный депутат Украины Алексеев Сергей Олегович обратился ко мне с письмом о снятии своей кандидатуры на должность уполномоченного Верховной Рады Украины (по правам человека - прим. ред)", - сказал на заседании спикер парламента Андрей Парубий.

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Перед этим, отвечая на вопрос, может ли он снять свою кандидатуру, С.Алексеев сказал: "Это зависит от процедуры, которая будет применена при голосовании. Если эта процедура будет закрытой, я буду баллотироваться. Если она будет открытой – я буду снимать свою кандидатуру".

Он также отметил, что в законодательстве существует правовая коллизия – существуют закон, в котором предусмотрено голосование бюллетенями, а также закон, предусматривающий открытое голосование в сессионном зале с использованием электронной системы голосования.

В ходе голосования за кандидата на должность омбудсмена ранее выступили Л.Денисова и Андрей Мамалыга (адвокат, правозащитник, общественный деятель).

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Новости Украины, Верховная Рада, Людмила Денисова, Назначение, Омбудсмен, Уполномоченный по правам человека.
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