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НБУ продлил санкции против российских банков

Нацбанк
18:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Под санкции попали ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ банк".

Национальный банк Украины (НБУ) во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ банк" (все – Киев).

Как сообщается на веб-сайте Центробанка, соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 1 октября 2015 года №654" №24 от 15 марта 2018 года, которое вступает в силу с 16 марта 2018 года.

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Новости Украины, БМ банк, ВТБ Банк, Нацбанк, НБУ, Проминвестбанк, Санкции, Сбербанк.
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