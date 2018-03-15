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Порошенко: Каждый акт Кремля получит наш твердый ответ

Петр Порошенко
20:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент особо подчеркнул солидарность Украины, США и Британии в противодействии России по обе стороны Атлантики.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал введение США новых санкций против России.

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будут и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером. Президент Украины отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.

"Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - добавил П.Порошенко.

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Новости Украины, Великобритания, Петр Порошенко, Россия, Санкции, США.
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