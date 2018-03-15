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Савченко: С оружием в Раду приходят многие депутаты

Оружие
21:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: По ее словам "очень много народных депутатов приходят в зал с наградным оружием, на которое имеют документы и разрешение".

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что с наградным оружием в здание парламента приходят многие народные депутаты.

"Есть закон о народных депутатах и очень много народных депутатов приходят в зал с наградным оружием, на которое имеют документы и разрешение... очень много депутатов занимаются законотворчеством, будучи вооруженными", - сказала она в эфире телеканала Newsone в четверг вечером. При этом она уклонилась от ответа на вопрос, приносила ли она сегодня в сессионный зал оружие.

"У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить. Закон разрешает мне не разглашать и не показывать это", - сказала депутат. Ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о том, что Н.Савченко в четверг прибыла в сессионный зал, принеся с собой боеприпасы.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Надежда Савченко, Оружие, Украина.
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