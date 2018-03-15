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Загранпаспорта нардепов могут блокировать

Загранпаспорт
22:46 Чт, 15 Март 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Проект закона предусматривает процедуру аннулирования дипломатических и загранпаспортов при лишении нардепа неприкосновенности.

Проект закона о лишении народных депутатов загранпаспортов, в случае внесения представления Генеральной прокуратуры, готов к рассмотрению в сессионном зале. Об этом народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил журналистам в парламенте, со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сегодня Генеральный прокурор с трибуны парламента заявил о необходимости принятия закона, который бы решил для Генеральной прокуратуры проблему бегства из страны народных депутатов после объявления подозрения. Соответствующий проект закона внесен в парламент еще в прошлом году. Документ проработан комитетом и рекомендован к принятию в сессионном зале парламента", - заявил В. Денисенко.

По словам народного депутата, проект закона предусматривает процедуру аннулирования дипломатических и загранпаспортов в случае внесения в парламент представления Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае получения парламентом представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, его загранпаспорт должен быть "прикрытым".

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Все по теме:

Новости Украины, Блокировка, Загранпаспорт, Законопроект, Народные Депутаты, Неприкосновенность.
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