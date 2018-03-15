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Доклад о дискриминации татар подготовят в ПАСЕ

ПАСЕ
21:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение, что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму.

Парламентская ассамблея Совета Европы подготовит отдельный доклад и резолюцию о дискриминации Россией крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - сообщил В.Арьев. Он также отметил, что есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть отдельные дебаты и об отравлении "Новичком" экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии, и о незаконных выборах в Крыму.

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Новости Украины, Дискриминация, Доклад, Крым, ПАСЕ, Россия, Татары.
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