Доклад о дискриминации татар подготовят в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы подготовит отдельный доклад и резолюцию о дискриминации Россией крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - сообщил В.Арьев. Он также отметил, что есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть отдельные дебаты и об отравлении "Новичком" экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии, и о незаконных выборах в Крыму.