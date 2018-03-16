Савченко готова вернуть "Золотую звезду" Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционный) готова возвратить президенту Петру Порошенко орден "Золотая Звезда" Героя Украины.

"Я отдам ему звезду Героя", - заявила Н.Савченко в программе "Право на власть" эфире телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

"И если бы я его могла встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему конечно отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый депутат туда вхож. Где-то на встрече третьей мне президент Порошенко сказал: не каждый депутат может ко мне зайти, так как ты... Я отдам ему звезду Героя" - сказала Н.Савченко.

Президент Петр Порошенко вручил Надежде Савченко "Золотую Звезду" Героя Украины 25 мая 2016. Это сделал по возвращении ее из России. Савченко стала первой женщиной-воином, которая была удостоена этого звания.