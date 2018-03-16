Назначен новый состав и председатель Счетной палаты

Верховная Рада назначила новый состав Счетной палаты в количестве 9 человек. За принятие соответствующего решения проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226.

Так, в Счетную палату парламент назначил: Виктора Богуна, Андрея Дидыка, Ирину Иванову, Андрея Майснера, Василия Невидомого, Цезаря Огня, Валерия Пацкана, Александра Яременко, Игоря Яремчука.

В соответствии с законодательством, Счетная палата от имени Верховной Рады Украины осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием. Палата проводит финансовый аудит и аудит эффективности относительно поступлений в государственный бюджет налогов, сборов, обязательных платежей и других доходов, включая администрирование контролирующими органами таких поступлений. Счетная палата состоит из девяти членов.

Срок полномочий членов Счетной палаты составляет шесть лет.

Кроме того, 309 голосами народный депутат Валерий Пацкан назначен председателем Счетной палаты.

Представление на назначение Пацкана внес Председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Кандидатура Пацкана набрала больше всего голосов депутатов на рейтинговом голосовании.

Валерий Пацкан родился 21 апреля 1975 года в Закарпатье. Окончил юридический факультет Ужгородского государственного университета (1999), экономический факультет Закарпатского института им. А. Волошина Межрегиональной академии управления персоналом (2005), в котором во время учебы работал заместителем заведующего кафедры правоведения.

Некоторое время работал юрисконсультом, а с 2002-го по 2004 год работал заместителем директора Ужгородского филиала ПАО "ПриватБанка". С 2004-го по 2008 год был директором филиала "Закарпатская дирекция" АО "Индустриально-Экспортный Банк".

С 2008-го по 2012 год работал генеральным директором ООО "Карат Мотор".

С 2010 года - член Политической партии "УДАР Виталия Кличко", с 2011-го по 2014 год - председатель Закарпатской областной организации "УДАРа".

С 2015 года - председатель Закарпатской территориальной организации Партии "Блок Петра Порошенко".

Народный депутат Украины VII и VIII созывов.