Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацбанк представил новую стратегию Нацбанк представил новую стратегию
Новости: Назначен новый состав и председатель Счетной палаты Назначен новый состав и председатель Счетной палаты
Новости: Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция
Новости: Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое
X

МИД Украины: Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии"

Венгрия - Украина
11:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zn.ua

Новости Украины: Павел Климкин заявил, что Венгрия со своими заявлениями в адрес Киева вплотную приблизилась к "красной линии".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", - заявил П.Климкин в интервью BBC News Украина.

Глава МИД Украины считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением действительности.

Венгрия призывает ОБСЕ на Закарпатье
Венгрия призывает ОБСЕ на ЗакарпатьеЧитать полностью

"Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", - отметил П.Климкин.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Венгрия, Внешняя политика, Закарпатье, МИД Украины, Павел Климкин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Савченко готова вернуть "Золотую звезду" Героя Украины ЕС выступает против выборов в Крыму Зеркаль в ООН: Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму

Последние новости

Лавров отреагировал на совет главы Минобороны Британии "Хочу показать отличный бокс": соперник Гвоздика - о бое с украинцем Шикарные арабские автомобили класса люкс
Сегодня читают
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
04 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
05 Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга
Новости сегодня
12:33 Прикольные комиксы, которые поднимут настроение каждому
12:32 В Раде зарегистрировали законопроект против аграрного рейдерства
12:26 В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле
12:18 Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
12:00 "А началось все с Кадара": украинский тренер - о поражении "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0