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Гранаты в сумке Савченко: комитет ВР хочет официального заявления свидетеля

Надежда Савченко в Верховной Раде
13:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности хочет получить показания очевидца, которому Надежда Савченко показывала боевые гранаты.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны пытается получить показания очевидца, которому народный депутат Украины Надежда Савченко 15 марта демонстрировала боевые гранаты в сумке. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

"Когда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вчера озвучил информацию о том, что Надежда Савченко планировала теракт в зале заседаний Верховной Рады, впечатление было двояким, то есть исключать такой сценарий нельзя, но с другой стороны - описанное выглядело немного странным, по меньшей мере. Но после того, как буквально через пару часов госпожа Савченко пыталась, а точнее, даже пронесла оружие в Верховную Раду, то это сработало в подтверждение слов генерального прокурора... Кроме наградного пистолета, на хранение и ношение которого у госпожи Савченко есть разрешение, в сумке, насколько я знаю, поскольку общался с очевидцами, которым она демонстрировала это, были и гранаты. Это не народный депутат, которому она это демонстрировала перед входом в ВР. На уровне комитета мы сейчас пытаемся добиться того, чтобы этот человек дал показания и публично объявил о том, что именно видел", - объяснил Тымчук.

Савченко: С оружием в Раду приходят многие депутаты

В то же время народный депутат отмечает, что вряд ли можно будет доказать в суде незаконное хранение боевых гранат Надеждой Савченко, ведь, "пользуясь депутатской неприкосновенностью, она не давала никому согласия осматривать эти вещи, а для того, чтобы доказать, что у нее были на саммом деле гранаты, нужно было провести экспертизу".

Тымчук уточнил, что 15 марта Савченко действительно попросили выйти из зала заседаний парламента.

"К ней подошли, пообщались, объяснили, что ей стоит оставить помещение сессионного зала, принимая во внимание то, какой у нее груз. Это были представители "Народного фронта", - сказал он.

Как сообщалось, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление относительно привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко, которая, по его словам, планировала теракт в здании парламента.

Впоследствии появилась информация о том, что в своей сумке Савченко переносила три боевых гранаты.

16 марта в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, возможно, будет рассматриваться такое представление ГПУ. При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в следующий четверг, 22 марта.

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Новости Украины, Верховная Рада, Гранаты в сумке, Надежда Савченко, Показания очевидца.
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