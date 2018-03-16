Организаторы выборов в Крыму попадут в санкционный список МИД Украины

Украина готовит для международных партнеров список лиц, привлеченных к проведению и организации выборов президента РФ в оккупированном Крыму, с целью дальнейшего введения против них санкций.

Как передает корреспондент, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил журналистам.

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто участвует в организации этих выборов или в содействии этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком. Нам нужно еще сделать процедуру верификации, но в ближайшее время мы его нашим друзьям передадим. Об этом я скажу в понедельник во время своей встречи с министрами иностранных дел (стран) Европейского Союза", - сказал Климкин.

По его словам, это могут быть санкции как от Евросоюза, так и отдельно национальные санкции от определенных стран. С этой целью он встретится с министрами иностранных дел ряда стран.

Как отметил Климкин, процедура согласования санкций довольно длительная. "И если вы посмотрите на то, что происходит сейчас на территории оккупированного Крыма с этими выборами, если бы это так реально не было печально, это было бы смешно, когда они прекрасно понимают, что на эти выборы никто не хочет идти, и там пытаются раздавать куски "железа" как памятные якобы знаки... А сейчас уже началось разыгрывание айфонов, то есть даже по сравнению с советской практикой, когда там были буфеты на избирательных участках, это путь реально в некую параллельную истерию", - сказал Климкин.