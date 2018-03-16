Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсирует космическую программу Украины Гройсман анонсирует космическую программу Украины
Новости: Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью
Новости: Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
Новости: Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс
X

Организаторы выборов в Крыму попадут в санкционный список МИД Украины

Выборы в Крыму
15:05 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Украина готовит список организаторов выборов президента РФ в оккупированном Крыму для введения санкций.

Украина готовит для международных партнеров список лиц, привлеченных к проведению и организации выборов президента РФ в оккупированном Крыму, с целью дальнейшего введения против них санкций.

Как передает корреспондент, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил журналистам.

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто участвует в организации этих выборов или в содействии этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком. Нам нужно еще сделать процедуру верификации, но в ближайшее время мы его нашим друзьям передадим. Об этом я скажу в понедельник во время своей встречи с министрами иностранных дел (стран) Европейского Союза", - сказал Климкин.

По его словам, это могут быть санкции как от Евросоюза, так и отдельно национальные санкции от определенных стран. С этой целью он встретится с министрами иностранных дел ряда стран.

Как отметил Климкин, процедура согласования санкций довольно длительная. "И если вы посмотрите на то, что происходит сейчас на территории оккупированного Крыма с этими выборами, если бы это так реально не было печально, это было бы смешно, когда они прекрасно понимают, что на эти выборы никто не хочет идти, и там пытаются раздавать куски "железа" как памятные якобы знаки... А сейчас уже началось разыгрывание айфонов, то есть даже по сравнению с советской практикой, когда там были буфеты на избирательных участках, это путь реально в некую параллельную истерию", - сказал Климкин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выборы в Крыму, Выборы РФ, МИД Украины, Павел Климкин, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
2 Комментария
  • Михайло 16.03.2018 15:26

    Я до цього списку добавляю і тих, хто дає добро на проведення виборів російських окупантів і країни-убивці, у Києві, Львові, Харкові,

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
  • Михайло 16.03.2018 15:22

    Я б до цього списку добавив і тих, хто дозволяє окупантам проводити свої вибори у Києві та інших містах України...

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Политические новости Украины

Назначен новый состав и председатель Счетной палаты Геращенко о деле Савченко: Теперь вопрос с заложниками может усложниться Россия в ООН назвала Крым до аннексии "заброшенной территорией"

Последние новости

С вечера пятницы в Киев ограничат въезд транзитных грузовиков В Украине снизилась заболеваемость туберкулезом В Киеве возле недостроя нашли тело девушки-подростка
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
04 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
05 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Новости сегодня
15:56 Беременная Джамала получила престижную премию
15:52 Авария на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы
15:51 Оригинальные прически, которые сделают из вас очаровательных красоток (Фото)
15:47 Киевляне в понедельник могут получить выходной день
15:46 Владимир Кличко: Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
2