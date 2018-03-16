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В ЕС настаивают на освобождении политзаключенных из тюрем РФ

Олег Сенцов
16:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Евросоюз делает акцент на немедленном освобождении Сенцова, Колченко и других украинских политзаключенных в России.

Европейский Союз делает акцент на немедленном освобождении незаконно заключенных украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко и других украинских политзаключенных в России.

Об этом говорится в переданном агентству заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией (18 марта).

"Европейский Союз в очередной раз подчеркивает в своем призыве немедленно освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семену, а также всех тех, кто был заключен и приговорен с нарушением международного права", - говорится в заявлении.

Могерини подчеркивает, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо и без необоснованного вмешательства в их работу.

Также Евросоюз призывает к полному соблюдению международных стандартов прав человека в Крыму. "Нужно всеобъемлюще расследовать все нераскрытые дела нарушений прав человека, такие как принудительные исчезновения, пытки и убийства. Крайне важным остается обеспечение полного, свободного и беспрепятственного доступа международных правозащитников ко всей территории Украины, в том числе в Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.

Евросоюз напоминает России о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 72/190 от 19 декабря 2017 года, призывая к ее полному выполнению, включая обязательства РФ в рамках соответствующего международного гуманитарного права.

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Новости Украины, Александр Кольченко, ЕС, Николай Семена, Олег Сенцов, ООН, Политзаключенные, Украина.
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