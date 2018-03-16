Турция поддерживает территориальную целостность Украины

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не признают аннексию Крыма Россией, совершенную в марте 2014 года, что стало нарушением международного права.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

"Украинский полуостров Крым был аннексирован Российской Федерацией после противоправного референдума, проведенного в этот день четыре года назад", - отметили в МИД.

"Мы повторяем, что не признаем фактическое состояние дел, вызванное этим актом, что является нарушением международного права, и подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в заявлении.

В МИД заверили, что Турция продолжит внимательно следить за развитием ситуации в аннексированом Крыму, особенно в отношении крымских татар.