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Киев поддерживает позицию Лондона о событиях в Солсбери

Солсбери
18:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украина солидарна с Великобританией в истории с отравлением в Солсбери.

Украина разделяет позицию руководства США, Великобритании, Франции и Германии, которые считают, что за отравлением граждан Великобритании стоит РФ, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Химическая атака Кремля в Великобритании дает шокирующий пример применения российского нервнопаралитического оружия на территории другого государства, и это ни что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", - сказал П.Порошенко в Краматорске в пятницу.

"Сегодня власти Великобритании четко отметила, что это сделано по непосредственному указанию руководства Российской Федерации", - добавил глава Украинского государства.

"От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, высказанную во вчерашнем совместном заявлении руководителей Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии. И наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон – замолчите и убирайтесь прочь", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила об информировании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что РФ использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что РФ с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

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Новости Украины, Великобритания, Отравление Скрипаля, Петр Порошенко, РФ, Украина.
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