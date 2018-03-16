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ЕС остается преданным своей политике относительно Украины

ЕС
20:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Телеграф

Новости Украины: ЕС остается преданным политике непризнания аннексии Крыма, в том числе с помощью санкций.

Европейский Союз остается преданным идее полного соблюдения своей политики непризнания аннексии Крыма, в том числе с помощью ограничительных мер.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини по случаю четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя РФ.

По ее словам, Евросоюз остается твердо преданным суверенитету и территориальной целостности Украины. "Европейский Союз еще раз подтверждает, что не признает и в дальнейшем осуждает такое нарушение международного права. Оно продолжает оставаться прямым вызовом международной безопасности с тяжелыми последствиями для международного правопорядка, который стоит на защите единства и суверенитета всех государств", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз остается преданным идее полного соблюдения своей политики непризнания аннексии Крыма, в том числе с помощью ограничительных мер. Евросоюз вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть аналогичные меры непризнания согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262", - отметила Могерини.

Также она подчеркнула, что Евросоюз не признает проведение Россией выборов на Крымском полуострове.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, ЕС, Крым, ООН, РФ, Федерика Могерини.
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