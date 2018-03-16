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Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы

Владимир Гройсман
21:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман не имеет желания и не планирует баллотироваться в президенты.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не планирует и не имеет желания баллотироваться в президенты на выборах, которые должны пройти в Украине в марте 2019 года.

Об этом он заявил в интервью одной из радиостанций.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания или планов баллотироваться в президенты Украины», - сказал премьер, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него внутренняя готовность стать главой государства.

Он отметил, что знает о разговорах, что он будет баллотироваться в президенты и имеет огромные политические амбиции.

"Хочу, чтобы все поняли, а те, кто меня знает, - они верят в то, что я говорю. Моя амбиция одна - я хочу, чтобы страна стала лучше", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что имеет на своей должности инструментарий, необходимый для реализации его амбиций.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял о намерении принимать участие в следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

При этом премьер подчеркивал, что до выборов должен быть решен вопрос новой избирательной системы.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва должны пройти в октябре 2019 года.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Выборы президента, Президент Украины, Украина.
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