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Грузия осудила оккупацию Крыма

Грузия
22:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Грузия призывает международное сообщество к решительной и консолидированной позиции в связи с годовщиной аннексии Крыма Россией.

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество к решительной и консолидированной позиции в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел Грузии снова решительно осуждает временную оккупацию и противоправную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией", - отмечается в заявлении.

В этой связи сказано, что такие действия РФ являются агрессией против Украины и попыткой силой изменить границы. В Грузии напомнили, что их страна тоже подверглась таким действиям РФ.

"Эта практика оккупации и аннексии, которая подрывает установленный международный порядок, создает серьезную угрозу международной безопасности и стабильности. Сегодня как никогда ранее, решительная и консолидированная позиция международного сообщества имеет первостепенное значение для того, чтобы оказывать сопротивление продолжающейся агрессии против суверенных государств и с целью обеспечения мира и стабильности путем создания международных механизмов безопасности на местах", - подчеркнули в МИД Грузии.

Согласно заявлению, в ведомстве снова подтверждают решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Грузия, Крым, МИД Грузии, РФ, Украина.
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