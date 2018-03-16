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Канада озвучила свою позицию по выборам президента РФ в оккупированном Крыму

Христя Фриланд
23:37 Пт, 16 Март 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Христя Фриланд заявила, что Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что ее страна не признает незаконное проведение выборов Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

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«В четвертую годовщину незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнула Фриланд.

«Со времени начала оккупации Крыма Россией, мы наблюдали за серьезными нарушениями прав человека, совершенными представителями государственных органов России, включая подавление свободы слова и объединений, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения людей», - заявила министр.

«Канада не признает незаконное распространение президентских выборов в России на аннексированную украинскую территорию», - подчеркнула Фриланд.

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Отдельно она призвала Россию освободить украинских политзаключенных, и в частности украинского писателя и режиссера Олега Сенцова, осужденного в России к 20 годам лишения свободы за открытую критику российской оккупации Крыма.

Также она заверила, что Канада продолжит тесно взаимодействовать с крымскотатарскими организациями для поиска конкретных путей с целью повышения уровня осведомленности о ситуации в Крыму и по защите их прав человека. В этой связи, отметила министр, Канада продолжит осуждать запрет Меджлиса и призывает Россию отменить это противоправное и аморальное решение.

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