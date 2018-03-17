ГПУ направит в суд дело по еще одному соратнику Саакашвили

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего генерального консула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, следствие установило, что в 2013 году подозреваемый, чьи полномочия как генерального консула были прекращены, подписал от имени уполномоченного лица Генконсульства Грузии в Одессе и предоставил в Государственную налоговую инспекцию заявления о возмещении сумм налога на добавленную стоимость дипломатическим миссиям на общую сумму более 3 млн грн, предоставив при этом чеки о приобретенных товарах на общую сумму почти 19 млн грн.

При этом в Генпрокуратуре считают, что бывший дипломат знал, что он не имеет права на возмещение сумм НДС, и действовал с целью завладения денежными средствами государства.

В результате указанные средства были возмещены на личный счет подозреваемого, а в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах Одессы и Киева и потратил на собственные нужды.

"При этом часть НДС в размере почти 500 тыс. грн была возмещена за покупки, совершенные в периоды, когда подозреваемый не находился на территории Украины и физически приобрести никаких товаров не мог. Более того, часть покупок в эти периоды была якобы сделана у субъектов хозяйствования, которые во время "приобретений" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

14 марта следователи уведомили подозреваемого и его защитников в уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставили им доступ к материалам дела, которыми располагает сторона обвинения.

Обвинительный акт по делу в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд.

В Генпрокуратуре добавили, что санкциями вменяемых бывшему дипломату статей (ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 353, ч.З ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также в надзорном ведомстве указали на оперативное сопровождение расследования Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, весной 2016 года Департамент по расследованию особо важных дел в экономике Генпрокуратуры уведомил о подозрении бывшего генерального консула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе в завладении госсредствами в особо крупных размерах. Т.Нишнианидзе являлся близким соратником экс-главы Одесской обладминистрации Михеила Саакашвили.

Тогда же в Генпрокуратуре сообщали, что Т.Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками консульства, с июня 2012 по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах, расположенных в Киеве и Одессе, что, соответственно, дает основание для возмещение им как иностранцам НДС. Таким образом, суммарная цена "приобретенной" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн.

Непосредственно себе Т.Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в сумме более 4 млн грн, при этом часть НДС в сумме около 1 млн грн он возместил за покупки в периоды, когда не находился в Украине и физически приобретать товары не мог.

В свою очередь Т.Нишнианидзе тогда расценил подозрение Генпрокуратуры, как политические. "Нет никакой юридической подоплеки в деле. С абсолютной ответственностью заявляю, что никогда не совершал никаких преступлений. В ранге генерального консула я с достоинством представлял свою страну, в этом не может быть никаких нарушений", - заявлял он.