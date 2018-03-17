Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на признавать нелегитимные российские выборы в Крыму и не участвовать в их мониторинге.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между двумя президентами в пятницу, 16 февраля, сообщает официальный сайт Президента Украины.

В частности, Глава Украинского государства поблагодарил президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил, что данная беседа происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму, говорится в сообщении.

"Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. «Крым – это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции», - заявил Петр Порошенко", - информирует пресс-служба.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализации переговоров относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.