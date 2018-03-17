Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права
Новости: Канада выделит деньги на Вооруженные силы Украины Канада выделит деньги на Вооруженные силы Украины
Новости: Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости: Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
X

Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права

Посольство России в Киеве
07:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Посольство России в Киеве примет все необходимые меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.

Посольство РФ в Украине считает, что планы украинского МВД блокировать 18 марта доступ граждан России к избирательным участкам в дипмиссии в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове противоречат базовым нормам международного права, вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

Посол Украины в ФРГ назвал "фатальными" переговоры об отмене санкций РФ

"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", - говорится в субботу в комментарии на сайте посольства в связи с заявлением МВД Украины относительно проведения выборов президента РФ.

Канада озвучила свою позицию по выборам президента РФ в оккупированном Крыму

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить российскому диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.

Порошенко заявил о завершении АТО

"Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", - подчеркивается в комментарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выборы президента РФ, МИД Украины, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

ЕС остается преданным своей политике относительно Украины Турция поддерживает территориальную целостность Украины Киев поддерживает позицию Лондона о событиях в Солсбери

Последние новости

В Фастове раскрыто убийство многодетной матери "Ведьмины весы": как в Голландии определяли, является ли женщина колдуньей (Фото) США и Япония обсудили денуклеаризацию КНДР
Сегодня читают
01 Порошенко заявил о завершении АТО
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
04 Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
05 71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)
Новости сегодня
07:33 В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие
07:28 Родители создали для своего малыша комнату в стиле "Гарри Поттера" (Фото)
07:19 В ГПУ сообщили причину обысков на "Новой почте"
07:17 Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
07:09 Знаменательные события в истории: 17 марта 2018 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО Порошенко заявил о завершении АТО
Новости: Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы Гройман о баллотировании на президентские выборы
Новости: Рецепт дня: форель со сливочным соусом и спаржей Рецепт дня: форель со сливочным соусом и спаржей
Добавить комментарий
0