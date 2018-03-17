Эстония выступила с заявлением о выборах президента РФ в Крыму

Эстония осуждает проведение РФ выборов в аннексированном Крыму и Севастополе и не признает результаты этих выборов.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свен Миксер на сайте ведомства.

“Мы осуждаем осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию, во время которой были проигнорированы положения украинской Конституции, воля народа Украины и установленные международные правила. Крым есть и останется частью Украины”, — говорится в заявлении.

Эстония также осуждает и совершенные Россией в качестве оккупационной власти серьезные нарушения международного права после аннексии.

“За четыре года уровень жизни населения полуострова ухудшился, причем около 40 тыс. жителей покинули его из-за психологического и физического давления. Оккупационные власти постоянно нарушает основные права и свободы человека, происходят задержания граждан Украины, поступают сообщения о пытках и злоупотреблениях, особенно тяжело сейчас коренному населению полуострова — крымским татарам. Аннексия усложнила и соединения с проживающими в Крыму эстонцами”, — говорится в заявлении.

Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.