Эстония выступила с заявлением о выборах президента РФ в Крыму
Новости Украины: Эстония осуждает совершенные Россией в качестве оккупационной власти серьезные нарушения международного права после аннексии Крыма.
Эстония осуждает проведение РФ выборов в аннексированном Крыму и Севастополе и не признает результаты этих выборов.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свен Миксер на сайте ведомства.
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“Мы осуждаем осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию, во время которой были проигнорированы положения украинской Конституции, воля народа Украины и установленные международные правила. Крым есть и останется частью Украины”, — говорится в заявлении.
Эстония также осуждает и совершенные Россией в качестве оккупационной власти серьезные нарушения международного права после аннексии.
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“За четыре года уровень жизни населения полуострова ухудшился, причем около 40 тыс. жителей покинули его из-за психологического и физического давления. Оккупационные власти постоянно нарушает основные права и свободы человека, происходят задержания граждан Украины, поступают сообщения о пытках и злоупотреблениях, особенно тяжело сейчас коренному населению полуострова — крымским татарам. Аннексия усложнила и соединения с проживающими в Крыму эстонцами”, — говорится в заявлении.
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Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.