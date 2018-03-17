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Эстония выступила с заявлением о выборах президента РФ в Крыму

Флаги Эстонии и Украины
08:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Эстония осуждает совершенные Россией в качестве оккупационной власти серьезные нарушения международного права после аннексии Крыма.

Эстония осуждает проведение РФ выборов в аннексированном Крыму и Севастополе и не признает результаты этих выборов.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свен Миксер на сайте ведомства.

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“Мы осуждаем осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию, во время которой были проигнорированы положения украинской Конституции, воля народа Украины и установленные международные правила. Крым есть и останется частью Украины”, — говорится в заявлении.

Эстония также осуждает и совершенные Россией в качестве оккупационной власти серьезные нарушения международного права после аннексии.

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“За четыре года уровень жизни населения полуострова ухудшился, причем около 40 тыс. жителей покинули его из-за психологического и физического давления. Оккупационные власти постоянно нарушает основные права и свободы человека, происходят задержания граждан Украины, поступают сообщения о пытках и злоупотреблениях, особенно тяжело сейчас коренному населению полуострова — крымским татарам. Аннексия усложнила и соединения с проживающими в Крыму эстонцами”, — говорится в заявлении.

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Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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Новости Украины, Выборы президента РФ, Крым, Новости Крыма, Новости Эстонии, Оккупация Крыма, Эстония.
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