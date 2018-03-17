Назначение Смолия главой НБУ опубликовали в "Голосе Украины"

Постановление Верховной Рады о назначении Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ) опубликовали в "Голосе Украины".

Также, в парламентской газете опубликовали постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с вышеуказанной должности.

Ранее сообщалось, что в четверг, 15 марта, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. За это решение проголосовали 247 народных депутатов.

Напомним, украинский парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы НБУ 342 голосами.

Во время отчета относительно своей деятельности в должности председателя Национального банка Украины в Верховной Раде Гонтарева заявила, что считает свою миссию на этом посту полностью выполненной.