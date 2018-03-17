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Назначение Смолия главой НБУ опубликовали в "Голосе Украины"

Яков Смолий
12:44 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Назначение на пост главы Национального банка Украины Якова Смолия официально опубликовано в "Голосе Украины.

Постановление Верховной Рады о назначении Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ) опубликовали в "Голосе Украины".

Также, в парламентской газете опубликовали постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с вышеуказанной должности.

Ранее сообщалось, что в четверг, 15 марта, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. За это решение проголосовали 247 народных депутатов.

Напомним, украинский парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы НБУ 342 голосами.

Во время отчета относительно своей деятельности в должности председателя Национального банка Украины в Верховной Раде Гонтарева заявила, что считает свою миссию на этом посту полностью выполненной.

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Новости Украины, Глава НБУ, Голос Украины, Назначение, Официальная публикация, Яков Смолий.
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