Назначение Смолия главой НБУ опубликовали в "Голосе Украины"
Новости Украины: Назначение на пост главы Национального банка Украины Якова Смолия официально опубликовано в "Голосе Украины.
Постановление Верховной Рады о назначении Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ) опубликовали в "Голосе Украины".
Также, в парламентской газете опубликовали постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с вышеуказанной должности.
Ранее сообщалось, что в четверг, 15 марта, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. За это решение проголосовали 247 народных депутатов.
Напомним, украинский парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы НБУ 342 голосами.
Во время отчета относительно своей деятельности в должности председателя Национального банка Украины в Верховной Раде Гонтарева заявила, что считает свою миссию на этом посту полностью выполненной.