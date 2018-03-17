Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко надеется на поддержку правительства ФРГ по миротворцам на Донбассе Порошенко надеется на поддержку правительства ФРГ по миротворцам на Донбассе
Новости: Назначение Смолия главой НБУ опубликовали в "Голосе Украины" Назначение Смолия главой НБУ опубликовали в "Голосе Украины"
Новости: Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене
Новости: Самые необычные заброшенные места, о которых вы не знали (Фото) Самые необычные заброшенные места, о которых вы не знали (Фото)
X

Президент Украины призвал бойкотировать мундиаль в России

Петр Порошенко
14:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает идею о бойкоте Чемпионата мира 2018 года (июнь-июль) по футболу в России.

"Да, мне хотелось бы, чтобы был всеобъемлющий бойкот Чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", - сказал глава Украинского государства в интервью немецкой медиа-группе Funke Mediengruppe, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он бойкота ЧМ со стороны сборных стран-участников.

Говоря о возможном ослаблении санкций против России, П.Порошенко заметил: "Санкции не являются наказанием. Наказанием за российскую агрессию в один прекрасный день должен стать международный трибунал. Санкции служат тому, чтобы привести Путина за стол переговоров".

При этом он подчеркнул, что был бы рад, если бы санкции против России были отменены, но "только тогда, когда исчезнет последний российский солдат с Донбасса и Крыма". "Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России", - подытожил он.

В ответ на вопрос о том, пыталась ли Украина получить оружие из Германии, П.Порошенко сказал: "От Германии мы ожидаем прежде всего политической, финансовой и гуманитарной поддержки".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бойкот ЧМ, Германия, Петр Порошенко, Россия, РФ, Чемпионат мира по футболу в России.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Канада выделит деньги на Вооруженные силы Украины Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в Крыму ГПУ направит в суд дело по еще одному соратнику Саакашвили

Последние новости

Прогноз погоды на 18 марта в Украине: морозы, снегопады и гололед Из Украины выгнали российскую журналистку В трейлере новых "Фантастических тварей" нашли киноляп
Сегодня читают
01 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 В Украине объявлено о завершении АТО
04 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
05 Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака
Новости сегодня
15:19 Ученые рассказали, в чем главная польза шоколада
15:16 Бокс. Украинец Сиренко нокаутировал венгерского бойца (Видео)
14:57 Забавное настроение: смешные люди, на которых больно смотреть
14:56 Гвоздик: Конечно, меня мотивирует заниматься рядом с Ломаченко
14:56 Праута: Боевики снимают фейковые видео о ВСУ на Донбассе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: Медики рассказали, почему нельзя есть фрукты на ужин Медики рассказали, почему нельзя есть фрукты на ужин
Добавить комментарий
0