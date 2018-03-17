Президент Украины призвал бойкотировать мундиаль в России

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает идею о бойкоте Чемпионата мира 2018 года (июнь-июль) по футболу в России.

"Да, мне хотелось бы, чтобы был всеобъемлющий бойкот Чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", - сказал глава Украинского государства в интервью немецкой медиа-группе Funke Mediengruppe, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он бойкота ЧМ со стороны сборных стран-участников.

Говоря о возможном ослаблении санкций против России, П.Порошенко заметил: "Санкции не являются наказанием. Наказанием за российскую агрессию в один прекрасный день должен стать международный трибунал. Санкции служат тому, чтобы привести Путина за стол переговоров".

При этом он подчеркнул, что был бы рад, если бы санкции против России были отменены, но "только тогда, когда исчезнет последний российский солдат с Донбасса и Крыма". "Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России", - подытожил он.

В ответ на вопрос о том, пыталась ли Украина получить оружие из Германии, П.Порошенко сказал: "От Германии мы ожидаем прежде всего политической, финансовой и гуманитарной поддержки".