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Главы МИД стран ЕС "не забудут и не оставят" Крым

ЕС
18:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Восемь европейских министров иностранных дел заявили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня.

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с 4-й годовщиной аннексии Крыма Россией.

В тексте, обнародованном на сайте МИД Украины, отмечается, что "ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму".

Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня. "Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции", - говорится в обращении.

Кроме того, авторы отмечают, что оккупация Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия уходят далеко за пределы региона. "Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она также является нарушением европейской порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны", - отмечается в документе.

Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политических узников.

Кроме того, заявили оно, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям.

Главы МИД подчеркнули, что произошедшее в Крыму "касается не только Украины, но и всех нас". "Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", - отмечается в обращении.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, ЕС, Крым, Россия, Россия в Крыму, РФ, Украина.
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