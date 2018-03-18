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Зафиксированы новые факты принуждения к участию в выборах в Крыму

Зафиксированы новые факты принуждения к участию в выборах в Крыму
00:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Правозащитники заявляют о новых фактах принуждения к участию в выборах в оккупированном Крыму.

Правозащитники фиксируют новые факты принуждения жителей оккупированного Крыма к участию в завтрашних выборах президента России.

Как сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ), руководителей двух крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы (без указания за кого голосовать)".

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"Руководители этих предприятий получили устные распоряжения от администрации города о проведении такого контроля. В течение воскресенья 18 марта руководители будут отчитываться перед сотрудниками горадминистраций по несколько раз в день о том, сколько их сотрудников проголосовало", – говорится в сообщении.

Также, по данным правозащитной группы, как минимум в четырех школах Керчи и в двух в Симферополе на родительских собраниях рассказывали о необходимости идти на выборы.

"Родителям симферопольской школы предложили отчитаться по Viber об участии в выборах: указать свою фамилию, избирательный участок и время голосования", –отмечают правозащитники.

Факты принуждения к участию в выборах также фиксируют в Джанкое, Феодосии и в других районах Крыма, сообщает Крым.Реалии.

Публичных комментариев российских властей Крыма по этому поводу нет.

Как сообщалось, 18 марта в годовщину незаконной аннексии полуострова Россия планирует провести выборы президента, в том числе на территории Крыма.

Глава Украинского государства Петр Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия.

По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.

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Новости Украины, Выборы, Выборы президента России, Новые факты, Факты принуждения.
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