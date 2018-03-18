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Порошенко поддержал Великобританию относительно "химической атаки" Кремля

Петр Порошенко
02:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку позиции Лондона в отношении применения русского нервнопаралитического оружия на территории Великобритании.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - шокирующий пример применения русского нервнопаралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании.

"От имени Украины хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", – заявил лидер нации.

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Новости Украины, Великобритания, Петр Порошенко, Химическая атака, Химическая атака Кремля.
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