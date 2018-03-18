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Порошенко поддержал Великобританию относительно "химической атаки" Кремля
02:11 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua
Новости Украины: Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля
Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку позиции Лондона в отношении применения русского нервнопаралитического оружия на территории Великобритании.
"Химическая атака" Кремля в Великобритании - шокирующий пример применения русского нервнопаралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.
П.Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании.
"От имени Украины хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", – заявил лидер нации.
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