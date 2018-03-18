Польша выразила протест против оккупации Крыма и предупредила Москву, что она будет болезненно ощущать санкции и изоляцию, пока не начнет соблюдать международное право.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши к четвертой годовщине оккупации Крыма.

"Мы выражаем решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем Крым частью территории страны. Вместе с демократическим международным сообществом вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и отказаться от выбранной стратегии использования силы в реализации внешней политики",- говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, это приводит к росту нестабильности мировой системы безопасности и грозит дальнейшей эскалацией напряжения в международных отношениях.

"Мы не согласны с политикой агрессии и запугивания, в том числе и в отношении национальных меньшинств в Крыму",- говорится в заявлении МИД Польши.

В нем отмечается, что пока Россия не начнет соблюдать международное право, она будет "болезненно ощущать последствия в виде санкций и изоляции".