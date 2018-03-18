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Польша выразила протест против оккупации Крыма

Польша выразила протест против оккупации Крыма
06:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Польша призвала Россию прекратить оккупацию Крыма.

Польша выразила протест против оккупации Крыма и предупредила Москву, что она будет болезненно ощущать санкции и изоляцию, пока не начнет соблюдать международное право.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши к четвертой годовщине оккупации Крыма.

 

МИД Канады: Крымские татары страдают во время оккупации Россией Крыма
МИД Канады: Крымские татары страдают во время оккупации Россией КрымаЧитать полностью

"Мы выражаем решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем Крым частью территории страны. Вместе с демократическим международным сообществом вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и отказаться от выбранной стратегии использования силы в реализации внешней политики",- говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, это приводит к росту нестабильности мировой системы безопасности и грозит дальнейшей эскалацией напряжения в международных отношениях.

"Мы не согласны с политикой агрессии и запугивания, в том числе и в отношении национальных меньшинств в Крыму",- говорится в заявлении МИД Польши.

В нем отмечается, что пока Россия не начнет соблюдать международное право, она будет "болезненно ощущать последствия в виде санкций и изоляции".

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Новости Украины, Оккупация Крыма, Польша, Россия.
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