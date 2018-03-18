Климкин посетит Брюссель 18-19 марта

Павел Климкин посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе 18-19 марта.

"В рамках визита запланировано участие министра во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини", - сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье.

Программой предусмотрены встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммермансом, комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел ЕС.

П.Климкин примет участие в публичном мероприятии Центра Европейской политики (EPC) "Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы".

Во время визита в Брюссель глава МИД Украины также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.