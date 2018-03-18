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Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму

Петр Порошенко
16:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент сообщил об интенсивных международных контактах в последние несколько дней, в результате которых Украина "получила заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что международные партнеры Украины не признают проведения выборов президента РФ на территории оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - отметил П.Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт в воскресенье.

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"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - отметил П.Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина и Кувейт договорились о сотрудничестве в ряде сфер.

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Новости Украины, Выборы в Крыму, Выборы президента РФ, Кувейт, Петр Порошенко.
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