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Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму
16:43 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua
Новости Украины: Президент сообщил об интенсивных международных контактах в последние несколько дней, в результате которых Украина "получила заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что международные партнеры Украины не признают проведения выборов президента РФ на территории оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь, сообщается на официальном сайте главы государства.
"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - отметил П.Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт в воскресенье.
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"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - отметил П.Порошенко.
Ранее сообщалось, что Украина и Кувейт договорились о сотрудничестве в ряде сфер.
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