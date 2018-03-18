Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что международные партнеры Украины не признают проведения выборов президента РФ на территории оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - отметил П.Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт в воскресенье.

"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - отметил П.Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина и Кувейт договорились о сотрудничестве в ряде сфер.