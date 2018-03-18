Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму
Новости: Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине
Новости: В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов
X

Президент обратился к главе Нацассамблеи Катара встать на защиту крымских татар

Петр Порошенко
18:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко обратился к катарской стороне встать на защиту мусульманского населения в оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт встретился с председателем Национальной ассамблеи Государства Кувейт Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганимом, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Петр Порошенко привлек внимание к репрессиям, которые продолжает Россия против мусульманского населения в оккупированном Крыму, и обратился к катарской стороне встать на защиту прав крымских татар", - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил важность межпарламентской составляющей двустороннего сотрудничества и выразил надежду на активизацию взаимодействия украинских и кувейтских парламентариев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Крым, Кувейт, Петр Порошенко, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы Польша выразила протест против оккупации Крыма

Последние новости

Бунтарский дух: принц Уильям оседлал мотоцикл и сыграл в футбольном матче В Николаеве застрелился руководитель аэропорта Не переставайте смеяться: вечерние анекдоты 18 марта
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
03 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
04 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
05 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости сегодня
18:28 Азаров готов дать показания по делу Януковича
18:23 Смех до слез: аппетиту этих детей можно позавидовать
18:18 Хацкевич принял решение по Хачериди
18:16 Полиция: Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка
18:16 Новый Холостяк рассказал, что его привлекает в девушках
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона
Добавить комментарий
0