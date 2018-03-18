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Президент обратился к главе Нацассамблеи Катара встать на защиту крымских татар
18:07 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Петр Порошенко обратился к катарской стороне встать на защиту мусульманского населения в оккупированном Крыму.
Президент Украины Петр Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт встретился с председателем Национальной ассамблеи Государства Кувейт Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганимом, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.
"Петр Порошенко привлек внимание к репрессиям, которые продолжает Россия против мусульманского населения в оккупированном Крыму, и обратился к катарской стороне встать на защиту прав крымских татар", - говорится в сообщении.
Глава государства также отметил важность межпарламентской составляющей двустороннего сотрудничества и выразил надежду на активизацию взаимодействия украинских и кувейтских парламентариев.
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