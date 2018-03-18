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Азаров готов дать показания по делу Януковича

Николай Азаров
18:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Беглый экс-премьер объяснил, почему не может приехать в Киев и выступить в суде.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров готов принять участие в качестве свидетеля в судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее заявление Азарова опубликовал на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Виталий Сердюк 18 марта.

"Публикую заявление Премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Яновича Азарова о его допросе в качестве свидетеля", - написал он.

По словам Сердюка, заявление, датированное 17 марта 2018 г., было передано защите "вчера во время личной встречи".

В обнародованном заявлении бывшего премьера говорится: "...Подтверждаю свою готовность дать показания в суде. Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля по уголовному производству №1-КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи (ст.336, ст. 551 та ст.567 УПК Украины) путем видеоконференции из уполномоченного суда г.Москва".

При этом Азаров заявил, что не имеет возможности прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева, где слушается дело, "по политическим мотивам". Кроме того, экс-премьер считает, что в Украине существует опасность для его жизни, поскольку он и члены его семьи "регулярно" получают в свой адрес угрозы физического уничтожения.

"Сообщаю, что в настоящее время я нахожусь на территории Российской Федерации. Адрес фактического места проживания не могу сообщить суду из соображений личной безопасности и не позволяю адвокатам АО "АВЕР ЛЄКС" разглашать мои персональные данные в части места моего проживания", - написал Азаров.

В видеообращении, опубликованном на Youtube, он также заявил, что готов дать показания в Святошинском и Оболонском райсудах и "рассказать все, что ему известно о событиях, связанных с государственным переворотом".

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Виталий Сердюк, Дело Януковича, Николай Азаров, Суд.
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