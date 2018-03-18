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Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов

Павел Климкин
21:12 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Климкин предложил Джонсону восстановить работу консульской секции.

Глава МИД Павел Климкин предлагает главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter, передает Украинская правда.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.

Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

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Новости Украины, Борис Джонс, Британия, МИД Украины, Павел Климкин.
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1 Комментарий
  • poroxui 18.03.2018 21:28

    ну почему какая то падла картавая хочет распоряжается моими деньгами которые я плачу в виде налогов кому они надо эти выкидыши

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