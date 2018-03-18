Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
Новости Украины: Павел Климкин предложил Джонсону восстановить работу консульской секции.
Глава МИД Павел Климкин предлагает главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.
Об этом он написал в воскресенье в Twitter, передает Украинская правда.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.
Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-)
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018 г.
Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.
Росія хоче припинити роботу Британської ради у себе. Ми готові мати більше @britishcouncil в Україні, хай йдуть до нас :)
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018 г.
Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
ну почему какая то падла картавая хочет распоряжается моими деньгами которые я плачу в виде налогов кому они надо эти выкидыши