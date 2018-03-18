Омбудсмен: Граждане РФ не заявляли о нарушении их избирательных прав

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что граждане России не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис омбудсмена.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР.

"Сегодня, 18 марта, ко мне обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан России на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины", - отметила Денисова.

По ее словам, она поручила региональным представителям омбудсмена в областях проверить эту информацию.

"По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г.Киеве проинформировали, что нарушений недопуска не выявлено", - заявила Денисова.

"Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителямй или в центральный офис Уполномоченного", - добавила она.