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Омбудсмен: Граждане РФ не заявляли о нарушении их избирательных прав

Людмила Денисова
22:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что нарушений за недопуск граждан РФ на избирательные участки в российских дипучреждениях не обнаружено.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что граждане России не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис омбудсмена.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР.

"Сегодня, 18 марта, ко мне обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан России на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины", - отметила Денисова.

По ее словам, она поручила региональным представителям омбудсмена в областях проверить эту информацию.

"По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г.Киеве проинформировали, что нарушений недопуска не выявлено", - заявила Денисова.

"Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителямй или в центральный офис Уполномоченного", - добавила она.

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Новости Украины, Выборы в России, Граждане РФ, Людмила Денисова, Омбудсмен, Россия.
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