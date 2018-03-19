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Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма

СТБ
00:19 Сегодня Телеграф
Украинская правда
Фото: Твиттер

Новости Украины: Телеканал "СТБ" в эфире одной из своих программ представил изображение территории Украины без Крыма.

Изображение территории Украины без Крыма зрители канала увидели 16 марта в эфире программы "Холостяк".

На телеканале заявили, что проведут служебное расследование, после чего будут сделаны "кадровые выводы и решения".

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе от 16 марта - некорректное графическое изображение карты Украины. Данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о госграницах Украины, потому что Крым - это Украина", - говорится в заявлении телеканала на Facebook-странице.

Представители СТБ отметили, что ошибку "оперативно исправили во всех видео на официальных страницах канала".

В заявлении указано, что телеканал не снимает с себя ответственности за ситуацию.

"Находить "козла отпущения" и этим снимать с себя ответственность считаем неуместным ... Крым - это территория Украины, временно оккупированная другим государством. Это наша позиция, о которой мы заявляли много раз", - заявили на СТБ в комментариях к публикации.

Как известно, накануне телеканал "UA: Первый" также показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками из-за технической ошибки. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.

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Новости Украины, Крым, Новости Украины, СТБ, Украина.
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