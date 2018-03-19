Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма
Новости: Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
Новости: Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ
Новости: Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
X

Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко

Александр Онищенко
00:37 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Беглый депутат Александр Онищенко считает, что эта запись прольет свет на его уголовное дело.

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что располагает по крайней мере одной записью разговора, где президент Украины Петр Порошенко якобы угрожает ему уголовными делами, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

Об этом сообщает Украинская правда

Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма
Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без КрымаЧитать полностью

По словам нардепа, он должен был обеспечить голосование за определенные законы, однако на уточняющий вопрос, идет ли речь о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко, отвечать отказался.

"Неважно. Я думаю, эта запись прольет свет на мое уголовное дело", - заявил Онищенко.

Он отметил, что разговор состоялся 8 июня - за неделю до того, как начали арестовывать "его людей".

"(На записи - ред.) ... Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра", - добавил нардеп и отметил, что законопроекты не были проголосованы, потому что шантажировали человека, которому были неинтересны уголовные дела против Онищенко.

Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатовЧитать полностью

Нардеп добавил, что речь идет о "непопулярных" закопроектах.

"Они их потом реализовали. По Донбассу, пенсионной реформе, тарифам. Я так понимаю, что это были проекты законов, которые требовал МВФ", - отметил он.

Как известно, Александр Онищенко является фигурантом "газового дела", которое расследует НАБУ: по данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Саакашвили опять заявляет о готовности приехать в Украину
Саакашвили опять заявляет о готовности приехать в УкраинуЧитать полностью

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

19 декабря суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых - кроме прочих - разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, но до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.

В марте 2018 года Онищенко подтвердил, что его адвокатом стала Марта Борщ, которая, по его мненю, взялась за дело из-за информации о президенте Украины Петре Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Онищенко, Олигарх, Петр Порошенко, Украина, Юлия Тимошенко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин посетит Брюссель 18-19 марта Украина и Кувейт упрощают визовый режим Саакашвили опять заявляет о готовности приехать в Украину

Последние новости

В Берлине почтили память посла УНР Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной Медики рассказали, что велоспорт улучшает сексуальную жизнь
Сегодня читают
01 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
02 Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду
03 Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
04 Исследователи установили, представители какой профессии наиболее счастливы
05 На Филиппинах полтора десятка элитных авто раздавили бульдозером (Видео)
Новости сегодня
01:40 Фонсека не спешит продлевать контракт с "Шахтером"
01:32 Коллекция нестандартного юмора для тех, кто не спит ночью
01:03 Выборы в РФ: Путин набрал более 90% голосов в аннексированном Крыму
00:38 Голепад в Мадриде: "Реал" разгромил "Жирону" в невероятно зрелищном поединке
00:09 Как выглядят самые сексуальные ведущие прогноза погоды Латинской Америки (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Экзит-пол: Путин набрал 73,9% Экзит-пол: Путин набрал 73,9%
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0