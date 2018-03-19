Выборы в РФ: Путин набрал более 90% голосов в аннексированном Крыму
Новости Украины: По сообщениям, разных источников явка избирателей на оккупированном полуострове колеблется в пределах 50-60 с лишним процентов.
Владимир Путин набрал на выборах в аннексированных Россией Крыму и Севастополе более 90 процентов голосов.
Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на данные Центризбиркома.
При этом разные источники в воскресенье вечером сообщали, что показатель явки на полуострове составил от 50 до 60 с лишним процентов избирателей.
Портал Крым.Реалии передает, что крымско-татарские активисты рассказали о принуждении жителей полуострова (в частности, студентов и бюджетников) к голосованию.
В Москве этим вечером проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма. На нем уже объявили, что Путин лидирует на выборах. Аналогичное мерпориятие уже состоялось в Чечне, власти которой заявили, что за Путина на ее территории также проголосовали более 90 процентов избирателей. Ранее наблюдатели сообщали о низкой явке на избирательных участках республики.