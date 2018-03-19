Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС

Президент Петр Порошенко призвал кувейтскую сторону поддержать намерение Украины получить статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом он заявил во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабахом, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Петр Порошенко попросил кувейтскую сторону поддержать намерение Украины получить статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства поблагодарил кувейтскую сторону за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом направлении.

Со своей стороны шейх Сабах Халид Аль-Хамад Ас-Сабах высоко оценил вклад Украины как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в течение 2016-2017 годов в дело поддержания мира и безопасности в мире, а также защиты прав человека.

Отмечается, что стороны подтвердили необходимость дальнейших международных усилий для обеспечения соблюдения основополагающих принципов международного права, прежде всего в отношении уважения территориальной целостности и суверенитета государств.

Президент проинформировал кувейтскую сторону, что Россия продолжает преследование мусульманского населения в оккупированном Крыму и обратился к эмиру Кувейта с просьбой способствовать облегчению судьбы крымских татар и защите их прав.

В то же время Порошенко подтвердил стремление Украины развивать стабильные и конструктивные отношения со странами арабского мира. Он подчеркнул безальтернативность решения региональных конфликтных ситуаций путем мирных переговоров.

Собеседники приветствовали достигнутую в ходе визита договоренность о либерализации визового режима для граждан Украины.

На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности.