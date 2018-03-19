Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС
Новости: 68 субъектов РФ обработали 100% протоколов на президентских выборах Выборы Путина: обработаны 100% протоколов в 68 субъектах РФ
Новости: Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры
Новости: Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
X

Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС

Петр Порошенко и Сабах Халид Аль-Хамад Ас-Сабах
06:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что Украина стремится к конструктивным отношениям с арабским миром.

Президент Петр Порошенко призвал кувейтскую сторону поддержать намерение Украины получить статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму
Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в КрымуЧитать полностью

Об этом он заявил во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабахом, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Петр Порошенко попросил кувейтскую сторону поддержать намерение Украины получить статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства поблагодарил кувейтскую сторону за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом направлении.

Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" ПорошенкоЧитать полностью

Со своей стороны шейх Сабах Халид Аль-Хамад Ас-Сабах высоко оценил вклад Украины как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в течение 2016-2017 годов в дело поддержания мира и безопасности в мире, а также защиты прав человека.

Отмечается, что стороны подтвердили необходимость дальнейших международных усилий для обеспечения соблюдения основополагающих принципов международного права, прежде всего в отношении уважения территориальной целостности и суверенитета государств.

Президент проинформировал кувейтскую сторону, что Россия продолжает преследование мусульманского населения в оккупированном Крыму и обратился к эмиру Кувейта с просьбой способствовать облегчению судьбы крымских татар и защите их прав.

В то же время Порошенко подтвердил стремление Украины развивать стабильные и конструктивные отношения со странами арабского мира. Он подчеркнул безальтернативность решения региональных конфликтных ситуаций путем мирных переговоров.

Собеседники приветствовали достигнутую в ходе визита договоренность о либерализации визового режима для граждан Украины.

На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Визит Порошенко в Кувейт, Кувейт, Организация исламского сотрудничества, Петр Порошенко, Сабах Халид Аль-Хамад Ас-Сабах, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине

Последние новости

Хирн назвал кандидата на дебютный бой с Джошуа в США Бориспольские таможенники хотели получить взятку от пассажирки На Харьковщине задержан убийца 68-летней пенсионерки
Сегодня читают
01 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
02 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду
05 Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
Новости сегодня
06:40 Главы МИД обсудят ситуацию в Украину на заседании Совета ЕС
06:33 Интересно о здоровом питании: сколько чайных ложек сахара в повседневных продуктах
06:22 Юмор всегда с вами: прикольные анекдоты 19 марта
06:11 Украинский борец снялся в клипе известного рэпера (Видео)
06:09 Акробат цирка Cirque du Soleil разбился насмерть во время выступления
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0