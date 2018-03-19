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МИД Украины призывает ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ

МИД Украины
08:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции в отношении "важнейшего лоббиста Путина".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, как важнейшего лоббиста российского президента Владимира Путина во всем мире.

Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild, сообщает DW.

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По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Вопросом о том, каким образом Герхарду Шрёдеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика. "То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок.

Издание отмечает, что после того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

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Новости Украины, Владимир Путин, Германия, МИД Украины, Павел Климкин, Северный поток-2, ФРГ.
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