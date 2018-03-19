В Брюсселе на заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска

В Брюсселе пройдет заседание Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел, на котором первым для рассмотрения стоит вопрос Украины. Министры иностранных дел стран - членов ЕС намерены обсудить процесс реформ и состояние выполнения Минских договоренностей.

Как передает собственный корреспондент, заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Как известно, она совершила визит в Украину 11-12 марта.

Накануне заседания высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что во время заседания Могерини "расскажет министрам о впечатлениях от поездки, и на заседании пройдет обсуждение двух вопросов: повестка дня реформ и Минский процесс". "Обсуждение повестки дня реформ пройдет очень вовремя, потому что 27 августа в Копенгагене пройдет конференция по вопросам реформ с возможным участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана", - сказал он.

Накануне заседания в дипломатических кругах циркулировал позиционный документ, подготовленный украинской стороной, под названием "Укрепление поддержки ЕС Украине в осуществлении реформ и противодействии российской агрессии". В то же время общий документ, посвященный процессу реформ в Украине, циркулировали 13 стран - членов ЕС.

В украинском документе, в частности, отмечается, что Киев "принял во внимание" совместный неофициальный доклад "Сохранение Украины на пути реформирования", который представили 13 стран - членов ЕС. "Мы ценим положительную оценку усилий украинского руководства по осуществлению комплексной и масштабной программы реформ для укрепления демократических институтов и возобновления экономического роста в Украине на основе лучших европейских и международных стандартов. Фактически признается, что в течение последних четырех лет после Революции достоинства Украина осуществила больше реформ в плане масштабности и глубины, чем за все время своей независимости", - говорится в документе.

Также Украина настаивает на том, что негативное впечатление о состоянии борьбы с коррупцией в Украине не является объективным и не соответствует реалиям, потому что в действительности уже многое сделано. "Мы полностью разделяем призыв 13 стран - членов ЕС к увеличению усилий международного сообщества по противодействию фальшивым рассказам о том, что ничего не изменилось, или о том, что в реформах есть отступление. Такие рассказы однозначно способствуют усталости и разочарованию общества в "вечных преобразованиях", тем самым подрывая доверие к проевропейскому правительству. Это также хорошо подыгрывает российским рассказам о фиаско идеи европейской интеграции", - отмечается в документе.

При этом украинская сторона считает, что "настоящим примером такой фальшивой истории, с которой сталкиваются Украины и ЕС, является восприятие коррупции". "Не следует забывать о том, что Украина уже сделала с точки зрения борьбы с коррупцией. Если мы сосредотачиваемся только на проблемах, это создает неправильное представление об Украине и о том, что мы делаем вместе", - убеждают в документе.

В то же время Киев подготовил ряд предложений для Европейского Союза с целью усиления поддержки, предоставляемой Украине для противодействия российской агрессии.

"Мы считаем, что после четырех лет российской агрессии против Украины ЕС признает Россию страной-агрессором и оккупационным государством. ЕС значительно усилит ограничительные меры индивидуального и экономического характера против России, в том числе будет предотвращать сотрудничество компаний ЕС с Россией в военной сфере. Санкции ЕС должны быть выровнены до уровня санкций США с целью формирования целостного режима трансатлантических санкций. Они должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в документе.

Украинская сторона также считает, что ЕС возьмет на себя ведущую роль в содействии развертыванию на востоке страны миротворческой миссии ООН, которая охватит всю территорию оккупированного Донбасса и заблокирует неконтролируемую часть российско-украинской границы. В Киеве также считают необходимым, чтобы миссия Комитета по политике и безопасности ЕС в ближайшие месяцы осуществила второй визит в Донбасс, а ЕС разблокировал возможность для своей Консультативного миссии работать в контролируемых правительством частях Донецкой и Луганской областей.

"ЕС должен принять политическое решение, которое позволит странам - членам ЕС предоставить Украине летальное оборонительное вооружение и усилить помощь в обучении - как сдерживающий фактор в противостоянии российской агрессии с целью помочь Украине обеспечить свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН", - отмечается в документе.

Кроме того, украинская сторона Украина предложила ряд позиций и для усиления поддержки в содействии проведению реформ. В частности, в Киеве считают, что ЕС будет публично поддерживать усилия по созданию Высшего антикоррупционного суда на основе Конституции Украины и заключения Венецианской комиссии.

В документе также выражена надежда, что ЕС будет способствовать приватизации в Украине с участием иностранных инвесторов. "Считаем, что ЕС будет публично поддерживать и продвигать инициативы по реформированию налогового капитала с целью снятия налога на прибыль и по созданию Национального бюро финансовой безопасности как интеллектуального центра для использования современных методов криминального анализа, ориентированных на риск", - говорится в документе.

Также Киев надеется, что ЕС значительно увеличит финансовую помощь Украине через разработку своего рода Европейского плана для Украины, ускорит завершение Соглашения об общем авиационном пространстве (САП) и примет политическое решение по продвижению вперед интеграции Украины в Энергетический Союз ЕС и Единый рынок цифровых технологий.