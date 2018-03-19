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Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму

Петр Порошенко
11:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что легитимность прошедших 18 марта президентских выборов в РФ является сомнительной не только по причине их проведения на оккупированном полуострове Крым, но и отсутствием реальной политической конкуренции, назвав их проведение фарсом.

"Легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", - говорится в заявлении П.Порошенко, опубликованном на его официальном сайте в понедельник утром.

Президент также отметил, что он признателен международным партнерам, которые отказались проводить наблюдение за незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму, и ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность этих выборов в Крыму.

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"Приветствую решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - заявил П.Порошенко.

Президент Украины также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

"Мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - говорится в заявлении П.Порошенко в связи с проведением оккупационной администрацией незаконных выборов в Крыму, опубликованном на его официальном сайте в понедельник утром.

"Совместными усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву!", - добавил глава Украинского государства.

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