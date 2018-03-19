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В среду будет принято решение о снятии неприкосновенности с Савченко

Надежда Савченко
11:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Регламентный комитет Рады в среду рассмотрит вопрос лишения неприкосновенности нардепа Савченко.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады на своем заседании в среду, 21 марта, рассмотрит представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Согласно информации, размещенной на сайте комитета, соответствующее заседание начнется в 15:00.

Представления на лишение неприкосновенности с нардепов в комитете и в сессионном зале представляет лично генпрокурор.

Как сообщалось, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления (один том из 174 листов).

Ю.Луценко направил эти представления в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

На заседании Верховной Рады 15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.

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Новости Украины, Верховная Рада, Лишение неприкосновенности, Надежда Савченко, Украина.
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