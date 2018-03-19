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Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму

Выборы в Крыму
12:24 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Украина передала ЕС список 140 лиц, причастных к организации выборов в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

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Об этом LB.ua сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал он.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, "такого количества, кажется, не было никогда".

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

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Новости Украины, Алексей Макеев, Выборы в Крыму, МИД Украины, Павел Климкин, Украина.
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