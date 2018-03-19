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Украина продолжит борьбу с новыми приемами дезинформации РФ

Международный симпозиум в Варшаве
13:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mip.gov.ua

Новости Украины: Россия берет на вооружение новые приемы дезинформации.

Россия взяла на вооружение массированную дезинформационно-пропагандистскую стратегию, противостоять которой способна только правда.

Об этом заявил госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время финальной дискуссии международного симпозиума, состоявшегося в Варшаве, сообщает пресс-служба МИП.

Биденко напомнил недавние слова главы МИД Украины Павла Климкина об уже известной пропагандистской "4D"-стратегии Кремля: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание). Он также озвучил участникам симпозиума еще одну формулу российской дезинформационной кампании - "4F", которая включает: fake news, fake media, fake experts, fake events (фейковые новости, медиа, фальшивые эксперты и события).

"С помощью этих "4F" и "4D" дезинформационно-пропагандистских стратегий российская сторона пытается навязать новую мировую повестку дня, продвигая искаженный нарратив. Особенно уязвимыми к этому являются страны-соседи России: Украина, Беларусь и Польша. Наша стратегия в борьбе с российской пропагандой как Министерства информационной политики Украины остается неизменной - максимально открыто, привлекая международные институты, инструментами правды способствовать формированию демократического дискурса, который будет отражать реальное положение вещей", - заявил Биденко.

По данным пресс-службы, международный симпозиум "Революция, война и их последствия" состоялся 16-17 марта в Колледже Европы в Натолине (Варшава, Польша). Ключевыми темами нынешнего мероприятия стали международные последствия Революции достоинства, аннексии Крыма, военных действий на Донбассе и информационной войны. Симпозиум собрал украинских, польских и европейских политиков, экспертов, ученых, представителей общественных организаций и проходил в рамках международной академической программы Колледжа Европы "Три революции. Исследование массовых протестов в Украине".

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Новости Украины, Дезинформация РФ, Министерство информационной политики, Пропаганда РФ, Россия, РФ, Украина.
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