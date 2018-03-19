МИД Украины требует от Москвы освободить украинца Балуха

Министерство иностранных дел требует от российской оккупационной власти в Крыму освободить незаконно осужденного по политическим мотивам украинца Владимира Балуха. Об этом сказала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

Вкотре вимагаємо від окупанта звільнити В.Балуха,незаконно засудженого за політ мотивами. Фактично-за прапор України https://t.co/IWTGgemubC — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 19 марта 2018 г.

"В который раз требуем от оккупанта освободить В.Балуха, незаконно осужденного по политическим мотивам. Фактически - за флаг Украины", - подчеркнула Беца.

Как сообщалось, в понедельник украинский патриот Владимир Балух, осужденный за непризнание российской оккупации Крыма, объявил бессрочную голодовку.

16 января 2018 года украинского активиста Балуха так называемый Раздольненский районный суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

"Верховный суд" Крыма 4 марта 2018 года изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев.

Сначала Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Он своей вины не признал. Адвокаты Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины во дворе его дома.