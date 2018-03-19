Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку
Новости: Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы
X

МИД Украины требует от Москвы освободить украинца Балуха

МИД Украины
13:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что министерство в который раз требует от оккупационной власти в Крыму освободить активиста Владимира Балуха.

Министерство иностранных дел требует от российской оккупационной власти в Крыму освободить незаконно осужденного по политическим мотивам украинца Владимира Балуха. Об этом сказала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"В который раз требуем от оккупанта освободить В.Балуха, незаконно осужденного по политическим мотивам. Фактически - за флаг Украины", - подчеркнула Беца.

Как сообщалось, в понедельник украинский патриот Владимир Балух, осужденный за непризнание российской оккупации Крыма, объявил бессрочную голодовку.

16 января 2018 года украинского активиста Балуха так называемый Раздольненский районный суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Осужденный в Крыму украинский активист Балух объявил бессрочную голодовку

"Верховный суд" Крыма 4 марта 2018 года изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев.

Сначала Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Он своей вины не признал. Адвокаты Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины во дворе его дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арест в Крыму, Владимир Балух, Голодовка, МИД Украины, Освобождение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

На заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска МИД Украины призывает ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Польский МИД не признает выборы РФ в Крыму

Последние новости

Французкая ультраправая партия Ле Пен поздравила Путина Харлан остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Афинах В сирийском Африне произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 В Украине могут внести ряд изменений в закон о гражданстве
05 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
Новости сегодня
14:16 Как выглядели президенты, короли и премьер-министры в молодости (Фото)
14:08 Карта АТО: Противник стрелял по Авдеевке
14:06 Индийский актер Ирфан Хан признался, что болен
14:01 Шевченко: По Саудовской Аравии общался с Ребровым
13:59 Уморительные снимки людей, чьи эмоции льются через край
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0