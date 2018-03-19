В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием предлагает запретить допуск в Верховную Раду, Кабинет министров, администрацию президента и другие органы государственной власти лицам с оружием и взрывчатыми веществами.

Соответствующий законопроект (№8155) о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" зарегистрирован на сайте парламента в понедельник, 19 марта, председателем Верховной Рады, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид, представителем президента в парламенте Ириной Луценко, а также руководителями ряда фракций.

Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.

Предлагается также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

В случае принятия данной законодательной инициативы закон вступает в силу со дня его публикации.

Президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, главам Конституционного и Верховного суда Украины рекомендуется издать акты относительно обеспечения правового режима охраны зданий, где работают соответствующие органы госвласти.