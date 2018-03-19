Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку
Новости: Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы
X

В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку

Верховная Рада
14:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Раде предлагают законодательно запретить допуск в здания госвласти лицам с оружием и взрывчатыми веществами.

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием предлагает запретить допуск в Верховную Раду, Кабинет министров, администрацию президента и другие органы государственной власти лицам с оружием и взрывчатыми веществами.

Соответствующий законопроект (№8155) о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" зарегистрирован на сайте парламента в понедельник, 19 марта, председателем Верховной Рады, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид, представителем президента в парламенте Ириной Луценко, а также руководителями ряда фракций.

Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Госохрана с собаками осматривала здание Верховной РадыЧитать полностью

Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.

Предлагается также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

В случае принятия данной законодательной инициативы закон вступает в силу со дня его публикации.

Президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, главам Конституционного и Верховного суда Украины рекомендуется издать акты относительно обеспечения правового режима охраны зданий, где работают соответствующие органы госвласти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Оружие, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

На заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска МИД Украины призывает ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Польский МИД не признает выборы РФ в Крыму

Последние новости

Эволюция образа Мелании Трамп, начиная с 17 лет (Фото) Французкая ультраправая партия Ле Пен поздравила Путина Харлан остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Афинах
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 В Украине могут внести ряд изменений в закон о гражданстве
05 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
Новости сегодня
14:16 Как выглядели президенты, короли и премьер-министры в молодости (Фото)
14:08 Карта АТО: Противник стрелял по Авдеевке
14:06 Индийский актер Ирфан Хан признался, что болен
14:01 Шевченко: По Саудовской Аравии общался с Ребровым
13:59 Уморительные снимки людей, чьи эмоции льются через край
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0