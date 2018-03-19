РФ начала масштабные учения на границе с Украиной

В понедельник РФ начала учения в нескольких регионах, включая отторгнутые от Грузии Абхазию, Южную Осетию, оккупированный Крым, области, прилегающие к украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве заявляют, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти полторы тысячи единиц военной техники, включая современные системы залпового огня. Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах Украины, солидаризуясь с ней, выражали страны Запада.