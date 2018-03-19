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В Раде предлагают изменить статус СБУ

СБУ
18:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардеп Иван Винник не исключает вынесения на голосование законопроекта о нацбезопасности в первом чтении в четверг.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник не исключает вынесения на голосование законопроекта о национальной безопасности Украины (№8068) в первом чтении в четверг.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания комитета. Винник напомнил, что на прошлой неделе комитет принял решение доработать текст президентского законопроекта так, чтобы он соответствовал ожиданиям партнеров Украины и тому смыслу, которым его предлагают наполнять представители украинской научной среды.

"Рабочая группа концептуально согласовала направления, в которых текст будет расширяться сейчас. Согласовала какие-то критические сферы и полномочия, которые обязательно уже, путем принятия постановления, к первому чтению нам надо имплементировать в текст, чтобы уже ко второму чтению в комитет зашел текст с соответствующими изменениями", - сказал депутат.

Так, добавил Винник, в эту среду депутаты будут пытаться закончить разработку законопроекта. "Если мы все согласуем с точки зрения содержания и с точки зрения формы, то на четверг будем предлагать сессионному залу принимать его за основу с теми правками, которые наработает комитет", - сказал он.

Вместе с тем на заседании комитета, говоря о наработках рабочей группы по этому законопроекту, Винник, в частности, отметил, что в тексте предлагается ввести четкое толкование угроз национальной безопасности.

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"Мы начинаем процесс реформирования Службы безопасности Украины путем изменения ее статуса. Предлагается назвать Службу безопасности Украины специальным органом с правоохранительными функциями и военными формированиями в составе", - сказал депутат и добавил, что СБУ сможет выполнять полномочия по охране государственной безопасности и государственной границы, а с другой - быть правоохранительным органом, но специальным, который будет заниматься функциями именно СБУ, в частности, речь идет о контртеррористической деятельности.

Винник также добавил, что законопроектом предлагается наделить комитет по вопросам нацбезопасности более широкими функциями, в частности относительно получения отчетов от органов, занимающихся разведкой, от СБУ и других. Такие отчеты комитет должен получать дважды в год. Форму и содержание отчетов устанавливает комитет.

"Наверное, в значительной мере, эта информация будет иметь соответствующие грифы секретности. Комитет на уровне реализации парламентских функций контроля предложит рассекретить отдельные части информации. Она будет уже соответственно обнародована как на сайтах этих ведомств, так и на комитете", - пояснил Винник и добавил, что комитет, руководствуясь этой информацией, будет иметь возможность провести общественные слушания для информирования общества о деятельности соответствующих органов.

Среди прочего, напомнил парламентарий, очень критическим было замечание о том, что в законопроекте президента СБУ не была подконтрольна и подотчетна парламенту.

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"Мы написали эту норму в статье 16, которая регулирует полномочия Службы безопасности Украины. Вы можете увидеть, что она подконтрольна парламенту", - заверил Винник. Кроме того, в комментарии журналистам после заседания комитета Винник уточнил, что СБУ предлагается назвать специальным государственным органом с правоохранительными функциями и военными формированиями в своем составе.

"Предлагается этим законом через Переходные и Заключительные положения изменить действующий закон о СБУ, что фактически откроет путь для соответствующей реформы. В конце этой реформы мы должны получить орган, который будет заниматься сугубо типичными функциями, а именно, защитой государственных интересов, защитой государственного контроля, контрразведывательной деятельностью, противодействием террористическим актам и никоим образом не «кошмарить» бизнес, не проводить какие-то ненужные обыски по экономическим делам, а заниматься исключительно защитой свобод украинского гражданина", - сказал он. Кроме того, отметил депутат, этот орган будет подконтролен и подотчетен парламенту и предполагается, что уровень его открытости существенно повысится.

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Новости Украины, Иван Винник, нацбезопасность, Реформа СБУ, СБУ.
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