ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму

В Европейском Союзе заявляют, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека) не вели никакой деятельности на этих незаконно присоединенных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках миссии ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации. ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что, согласно предварительным заключениям международно признанной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде.

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ также зафиксировала ограничения свободы собраний и высказываний, а также регистрации кандидатов, что привело к отсутствию настоящей конкуренции.

В целом, наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ признала, что выборы были проведены эффективно и организованно, несмотря на недостатки, связанные с секретностью голосования и прозрачностью подсчета голосов.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.