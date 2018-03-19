Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Сборная Украины поднялась на второе место в мировом рейтинге 3х3 Сборная Украины поднялась на второе место в мировом рейтинге 3х3
Новости: Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9 Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9
X

ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму

ЕС
20:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Европейский Союз не признаёт проведение выборов президента России на оккупированном Крымском полуострове.

В Европейском Союзе заявляют, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека) не вели никакой деятельности на этих незаконно присоединенных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках миссии ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации. ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что, согласно предварительным заключениям международно признанной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде.

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ также зафиксировала ограничения свободы собраний и высказываний, а также регистрации кандидатов, что привело к отсутствию настоящей конкуренции.

В целом, наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ признала, что выборы были проведены эффективно и организованно, несмотря на недостатки, связанные с секретностью голосования и прозрачностью подсчета голосов.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, БДИПЧ, Выборы РФ, ЕС, Крым, ОБСЕ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку МИД Украины требует от Москвы освободить украинца Балуха Украина продолжит борьбу с новыми приемами дезинформации РФ

Последние новости

На Волыни повесился подросток Перемирие на Донбассе: не зафиксировано ни одного вражеского обстрела Анджелина Джоли рассказала о том, что ее не устраивает в своей внешности
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
04 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
20:23 Как выглядят самые древние в мире айсберги (Фото)
20:20 В США столкнулись два поезда: эвакуируют целые кварталы
20:18 Свитолина сыграет с Уильямс или Осакой на старте турнира WTA в Майами
20:14 Медики рассказали, как голодание влияет на работу мозга
20:13 Смешные комиксы, которые обязательно вызовут у вас улыбку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: РФ начала масштабные учения на границе с Украиной РФ начала масштабные учения на границе с Украиной
Новости: Выходные на Пасху 2018: сколько будут отдыхать украинцы в апреле Сколько будут отдыхать украинцы в апреле
Новости: Крашенки: история и современность главного символа Пасхи Крашенки: история и современность главного символа Пасхи
Добавить комментарий
0